Экс-президент Польши: Зеленский должен встретиться с Путиным под "прикрытием" Меркель и Макрона

Владимир Зеленский не намерен общаться с Владимиром Путиным тет-а-тет. Первая их встреча произойдет в рамках "нормандского формата" в присутствии канцлера Германии и президента Франции. Об этом 26 апреля сообщил бывший президент Польши Александр Квасьневский.



Зеленский объяснил заявление о готовности встать на колени перед Путиным / Новости от 25.03.2019 18:24

"Это правильное решение, поскольку такой формат будет для него защитным зонтом, ведь встреча с таким политическим хищником не была бы для него благоприятной", — заявил политик во время своего выступления на конференции "Перспективы сближения Украины и ЕС" в Варшаве.

О планах избранного президента Украины Квасьневский узнал от самого Зеленского, с которым общался за несколько дней до второго тура выборов. В беседе, по словам Квасьневского, принимали участие также бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, экс-президент Европарламента Пат Кокс и Андерс Фог Расмуссен, ранее занимавший пост генерального секретаря НАТО.

Напомним, что в конце января Владимир Зеленский обещал, что проведет переговоры с президентом России по повросу об урегулировании ситуации на Донбассе в случае своей победа на выборах.

Источник фото: Кадр из сериала Владимира Зеленского "Слуга народа".

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