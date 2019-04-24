Депутаты намерены урезать полномочия нового президента Украины

Верховная рада Украины может лишить президента права назначать глав министерств обороны и иностранных дел, СБУ и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил в facebook депутат украинского парламента Валерий Писаренко.



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"Новоизбранный президент может превратиться в формальную фигуру, запутанную сложной сетью правительственной бюрократии", — считает депутат.

Законопроект об ограничении полномочий главы государства был зарегистрировал вскоре после победы Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов. Документ поддержали спикер парламента Андрей Парубий и два его заместителя.