WikiLeaks: США пытаются завести дело против Ассанжа за шпионаж

Власти Соединенных Штатов готовят обвинительное заключение по закону о шпионаже в отношении журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.



Джулиан Ассанж: история заточения / Новости от 12.04.2019 08:17

"Министерство юстиции США пытается завести дело против Джулиана Ассанжа по закону от шпионаже. Приговор по закону о шпионаже может предусматривать наказание в виде смертной казни", - написали представители WikiLeaks на официальной странице организации в Twitter.

Напомним, что в 2006 году Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности правительств ряда государств, в том числе и США. До 2019 года, из-за выдвинутых в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году, Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне.

Однако в 2019 году Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру еще от 2012 года. В Великобритании заверили, что не выдадут Ассанжа той стране, где ему может грозить смертная казнь.