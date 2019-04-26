WikiLeaks: США пытаются завести дело против Ассанжа за шпионаж

Власти Соединенных Штатов готовят обвинительное заключение по закону о шпионаже в отношении журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Министерство юстиции США пытается завести дело против Джулиана Ассанжа по закону от шпионаже. Приговор по закону о шпионаже может предусматривать наказание в виде смертной казни", - написали представители WikiLeaks на официальной странице организации в Twitter.
Напомним, что в 2006 году Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности правительств ряда государств, в том числе и США. До 2019 года, из-за выдвинутых в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году, Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне.
Однако в 2019 году Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру еще от 2012 года. В Великобритании заверили, что не выдадут Ассанжа той стране, где ему может грозить смертная казнь.
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