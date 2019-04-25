Выдача российских паспортов жителям Донбасса - это проверка для Зеленского - Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал команду Зеленского "не идти на поводу" у Владимира Путина, в вопросе упрощенного предоставления российского гражданства жителям Донбасса.



Михаил Саакашвили заявил о готовности сменить власть в Грузии за 72 часа / Новости от 28.01.2019 05:45

Саакашвили записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, которое опубликовал на своей странице в Facebook. В нем он дает советы новоизбранному президенту как противостоять президенту РФ.

"Путин инициировал выдачу российских паспортов жителям временно-оккупированных территорий, повысил цены на топливо, и продолжает наносить экономический ущерб Украине. Этим он хочет надавить на команду Зеленского и заставить нового лидера играть по своим правилам. Но я имею большой опыт переговоров с Путиным. Чем больше ему уступишь - тем больше он будет требовать", - обратился к Зеленскому Саакашвили.

Бывший президент Грузии считает, что Владимир Путин своими поступкам намерен сорвать переговоры многостороннего и перевести их в двусторонний, чтобы попытаться манипулировать Владимиром Зеленским.

"Все, что нас не убивает - делает сильнее. Уверен, что у Зеленского и его команды хватит сил, чтобы выдержать напор Путина и защитить интересы Украины, поскольку она ничего не должна России", - заключил Саакашвили.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Саакашвили посоветовал Зеленскому "политически уничтожить" Порошенко.

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