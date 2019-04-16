На Украине опровергли информацию о покушении на Зеленского

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опровергла информацию о покушении на Владимира Зеленского, кандидата на пост президента постсоветской республики.
Соответствующее заявление Лариса Сарган опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, что ранее стало известно о задержании группы вооруженных людей в поселке Иванковичи. Там, отметим, проживает украинский актер и шоумен Владимир Зеленский.
Ряд украинских средств массовой информации писал, что целью покушения был именно Зеленский.
По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины, злоумышленники действительно замыслили покушение, но его целью был не Владимир Зеленский, а проживающий по соседству местный криминальный авторитет.
Напомним, что 31 марта текущего года на Украине состоялись президентские выборы. Ни одному из кандидатов не удалось тогда набрать необходимого для победы количества голосов.
21 апреля состоится второй тур президентских выборов. В нем примут участие действующий президент страны Петр Порошенко и украинский актер и шоумен Владимир Зеленский — лидеры минувшего голосования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о покушении на другого бывшего украинского президента Виктора Януковича. По словам Кравчука, все произошло незадолго до государственного переворота 2014-го года.
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