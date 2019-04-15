Житель США хочет засудить родителей из-за выброшенной коллекции фильмов для взрослых

Житель штата Мичиган подал иск в суд на своих родителей за то, что они выбросили его коллекцию порно. Отец американца заявил в суде, что переживал за эмоциональное и психологическое состояние своего сына, поэтому принял решение избавиться от его коллекции.



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Истец потребовал от родителей выплатить ему компенсацию в размере 86 тысяч долларов. Он утверждает, что потратил на свою порно-коллекцию почти 30 тысяч долларов. Последние три года он проживал с родителями, поскольку развелся со своей женой. Родители американца признались в том, что выкинули его коллекцию фильмов для взрослых, однако не считают себя виновными.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте, который произошел в эфире телеканала CNN. На протяжении получаса телеканал показывал своим зрителям фильмы для взрослых. Причиной инцидента стала ошибка провайдера ТВ RCN. Представители CNN отказались комментировать произошедшее.

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