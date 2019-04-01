Гражданские обстреляли митингующих в Каракасе

Во время митинга 31 марта против президента Мадуро неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по протестующим. Акция протеста проходила в районе Либертадор в столице Венесуэлы.
Издание El Nacional со ссылкой на собственный источник утверждает, что вооруженными людьми в гражданском, которые открыли огонь по митингующим, могли быть члены местных банд, поддерживающие действующий режим президента Мадуро.
Очевидцам удалось сделать несколько снимков вооруженных людей. Более того, в интернете была опубликована видеозапись, на которой неизвестные стреляют в протестующих.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новых атаках на энергетическую систему Венесуэлы. По мнению президента Мадуро, за атаками на энергетические объекты страны стоят оппозиционные силы во главе с Хуаном Гуаидо и его американскими покровителями.
Фото: Twitter
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