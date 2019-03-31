Выборы на Украине: Зеленский и Порошенко проходят во второй тур

На Украине закрылись все избирательные участки. Судя по данным опросов на выходах из избирательных участков, в стране должен пройти второй тур выборов главы государства.

Это, впрочем, не сюрприз. И едва ли можно назвать сюрпризом данные экзит-полов, согласно которым во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Так, по данным "Всеукраинского экзит-пола" телеканалов "112 Украина" и NewsOne, голосва избирателей распределились следующим образом: Владимир Зеленский — 30,7%; Петр Порошенко — 18,6%; Юлия Тимошенко — 13,9%; Юрий Бойко — 10,3%.

По данным экзит-пола телеканала "Прямой" и центра социсследований "Социс" (поддерживают Порошенко): у Зеленского 29,25% голосов избирателей; у Порошенко — 19,19%; у Тимошенко — 13,75%.

Результаты экзит-пола, проведенного Центром Разумкова и Деминициатив: Зеленский — 30,4%; Порошенко — 17,8%; Тимошенко — 14,2%; Бойко — 9,8%.

Конечно, вовсе не факт, что эти данные совпадут с итоговыми цифрами украинского Центризбиркома. Но судя по тому, что результаты примерно одинаковые (расхождение максимум 2-3 процента), во второй тур президентских выборов проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

К слову, в МВД Украины уже заявили, что нарушения в ходе выборов не повлияют на результаты голосования. А нарушений зафиксировали порядка двух тысяч и не факт, что это окончательные данные.

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