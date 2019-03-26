Нетаньяху представил Трампу и Путину свой план по Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США свой план урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщила во вторник 26 марта газета The Times of Israel, ссылаясь на официальные источники в израильском руководстве.

По данным источников издания, Дональду Трампу свой план Биньямин Нетаньяху изложил во время встречи в Белом доме 25 марта. А ранее он обсудил его с Владимиром Путиным, который "проявил интерес к плану".

Детали предложений Нетаньяху пока не разглашаются. Известно, что решать проблемы Сирии он считает необходимым в трехстороннем формате между США, Россией и Израилем. В то же время, Иран, по его мнению, должен быть удален от влияния на сирийские события.

25 марта во время встречи с Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые являются международно признанной территорией Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот шаг может "существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке".

Источник фото: Страничка Биньямина Нетаньяху в Instagram

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