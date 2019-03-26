Нетаньяху представил Трампу и Путину свой план по Сирии.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США свой план урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщила во вторник 26 марта газета The Times of Israel, ссылаясь на официальные источники в израильском руководстве.
По данным источников издания, Дональду Трампу свой план Биньямин Нетаньяху изложил во время встречи в Белом доме 25 марта. А ранее он обсудил его с Владимиром Путиным, который "проявил интерес к плану".
Детали предложений Нетаньяху пока не разглашаются. Известно, что решать проблемы Сирии он считает необходимым в трехстороннем формате между США, Россией и Израилем. В то же время, Иран, по его мнению, должен быть удален от влияния на сирийские события.
25 марта во время встречи с Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые являются международно признанной территорией Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот шаг может "существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке".
Источник фото: Страничка Биньямина Нетаньяху в Instagram
Читайте также
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Израиль — игрок и центр ближневосточных конфликтов
Маленькая победоносная шестидневная война
Решится ли Израиль нанести по Ирану ограниченный ядерный удар?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В ближайшее время ему предстоит попасть еще в несколько бурь.
Вывода о том, что "все чисты и расходятся", прокурор Мюллер не делал. Мнение Валерия Гарбузова о том, что именно упустили из виду демократы в борьбе с Трампом.