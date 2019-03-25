Археологи нашли тысячелетний "корабль мертвых"

Археологи обнаружили в норвежском заповеднике Боре погребальную камеру, в которой находится деревянный корабль. Точный возраст артефакта пока не установлен, и может составлять от 900 до 1300 лет. Подземное помещение нашли при помощи георадара. Прибор показал, что длина судна превышает 15 метров. Степень его сохранности будет выяснена в процессе раскопок, которые начнутся только после получения разрешения от службы охраны памятников.
"Находка нового крупного артефакта времен викингов — это важное событие, которое привлечет к себе внимание во всем мире", — заявил министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии Улла Эльвестуэн.
Место обнаружения навело специалистов на мысль, что они нашли древний "корабль мертвых". К какому типу он относится — боевой корабль или торговое судно, определить еще только предстоит.
Ранее в этой же губернии Норвегии ученые нашли три погребальных корабля, которые сейчас выставлены в музеях.
В прошлом году "Правда.Ру" сообщала об обнаружении российскими археологами в устье реки Бельбек в Севастополе останков древнеримского судна.
Источник фото: Vestfold fylkeskommune
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