Археология: сбывшиеся и ожидаемые открытия

Египет продолжает радовать и одновременно удивлять археологов находками. Рядом с таинственной пирамидой в Медуме обнаружены останки девочки-подростка. Скоро египтологи обещают поведать о новых переводах так называемого папируса инспектора Мерера, попавших в руки ученых еще в 2013 году. И "на закуску": есть вероятность обнаружить пропавшие пасхальные яйца Фаберже, сделанные для царской четы домом знаменитого ювелира.

Тринадцатилетняя девочка был захоронена на корточках внутри гробницы, в которой не было ни другой могилы, ни других человеческих останков, ни артефактов. Возраст подростка сумели определить, чего нельзя сказать о времени ее захоронения. Расположенной вблизи пирамиде насчитывается 4600 лет. Пирамиду в Медуме называют таинственной, потому что неизвестно, по какой причине (изначально сложенная из известняковых блоков) ступенчатая пирамида была превращена в настоящую пирамиду с гладкими поверхностями вместо ступеней.

Полагают, что возведенную при последнем египетском фараоне III династии Древнего царства Хуни (годы правления около 2599-2575 до нашей эры) ступенчатую пирамиду его наследник Снофру (или Снеферу, который правил примерно с 2575-го по 2551 год до нашей эры) перестроил в кенотаф в виде подлинной пирамиды. При Снофру возвели несколько нормальных пирамид и несколько более мелких ступенчатых пирамид. По одной из версий, основатель IV династии пытался найти лучший способ построить настоящую пирамиду, используя метод проб и ошибок. Его сын и преемник Хеопс (или Хуфу, правил около 2551-2528 годов до нашей эры) продолжит строительство Великой пирамиды в Гизе — самой высокой из когда-либо построенных пирамид.

В местечке Вади-Эл-Джарф (порту на берегу Красного моря, который в начале IV династии служил перевалочным пунктом природных ископаемых, добытых в медных и бирюзовых рудниках в юго-западной части Синайского полуострова) в 2013 году были найдены фрагменты папируса. При беглом изучении документа, датированного примерно временем правления фараона Хеопса, выяснилось, что в нем содержится журнал инспектора по имени Мерер, который возглавлял команду, которая помогала при строительстве Великой пирамиды и других строительных проектов.

До настоящего времени была расшифрована и проанализирована только часть этого журнала, которая позволила получить информацию о древней гавани, расположенной рядом с Великой пирамидой, и о перевозке известняковых блоков из карьеров Туры к пирамиде Хеопса. Нам обещают, что уже в этом году мы сможем больше узнать о других разделах журнала Мерера, который продолжают расшифровывать и анализировать.

Есть новости, связанные и с нашей страной. Известно, что между 1885-м и 1916-м годами ювелирная компания Fabergé изготовила около 50 разукрашенных пасхальных яиц для царской семьи. Однако после двух русских революций 1917 года часть из них пропала без вести.

В 2017 году журнал Live Science объявил об обнаружении в Новом Орлеане документов, из которых явствует, что в 1991-м и 1992-м годах в Новый Орлеан из Советского Союза и Турции были отправлены два солидных груза с предметами искусства и антиквариата. Общая стоимость обеих поставок составила тогда 164 миллиона долларов США. В сегодняшних ценах это уже составляет 285 миллионов американских долларов. Хотя в документах точно не указано, что находилось в этих партиях, возможно, что среди прочих сокровищ, отправленных в Соединенные Штаты, находилось одно из пропавших пасхальных яиц Фаберже. На протяжении многих лет ходили упорные слухи, что некоторые ювелирные изделия с клеймом Фаберже попали в частные коллекции американских коллекционеров.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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