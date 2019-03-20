Литовские политики предложили запретить въезд в страну Григорию Лепсу

Депутаты от фракции "Союза Отечества - Христианские демократы Литвы" литовского парламента попросили правительство запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу. Об этом сообщает новостное агентство RuBaltic.
Политиков возмутил концерт Лепса, прошедший накануне в Вильнюсе, поскольку он создавал угрозу национальной безопасности Литвы. "Лепса в мировых СМИ часто называют одним из любимых исполнителей русской мафии. Это далеко не исключение - в России много таких исполнителей. Визиты Лепса и других исполнителей в Литву должны оцениваться через призму национальной и информационной безопасности", - сказали парламентарии.
Они добавили, что из-за наличия возможных связей в преступном мире, в 2013 году Соединенные Штаты заблокировали активы Лепса. Российскому исполнителю также запрещен въезд в Великобританию и Израиль.
В связи с этим депутаты выступили с предложением к министрам внутренних и иностранных дел создать механизм, который бы позволял отказывать во въезде в Литву лицам, подозреваемым в связях с различными преступными группами.
В минувшем году консервативные литовские политики уже предлагали создать список нежелательных артистов, которые публично поддерживают "российскую агрессию".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что законопроект, запрещающий носить форму Красной армии на любых общественных мероприятиях, внесен на рассмотрение в латвийский парламент. Документ уже получил одобрение Комиссии по правам человека и общественным делам сейма Латвии.
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