В Латвии предложили запретить носить форму Красной армии

Законопроект, запрещающий носить форму Красной армии на любых общественных мероприятиях, внесен на рассмотрение в латвийский парламент. Проект закона уже получил одобрение Комиссии по правам человека и общественным делам сейма Латвии. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

В случае утверждения поправок, они вступят в законную силу с 1 января 2020 года. Под запрет попадет форменная одежда вооруженных сил и органов внутренних дел СССР и нацистской Германии. Нарушителей ждет штраф до 140 евро.

"Людям надо понимать, что носить советскую или нацистскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашем государстве совершенно неприемлемо", - отметил председатель комиссии Артус Кайминьш.

В материале отмечается, что законопроект не позволит ветеранам в День Победы приходить к памятнику Освободителям в Риге в военной форме, как это и происходит в настоящее время.

Напомним, с 2013 года в Латвии запрещено использовать на публичных мероприятиях символику СССР и нацистской Германии: флаги, гербы, звезду, серп и молот, свастику и символику SS.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что судья ЕС из Латвии поделился детскими воспоминаниями о "советской оккупации". Он признался, что считал родную Латвию тюрьмой с пяти лет.

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