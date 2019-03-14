Ведущий из Кении возмутил зрителей иронией при рассказе о крушении Boeing

Возмущение телезрителей заставило ведущего кенийского телеканала NTV Дана Мванги извиниться за неуместную иронию при рассказе о крушении Boeing 737 Max8. В эфире Мванги говорил о трагедии на фоне экрана, где был смоделирован процесс крушения. Когда на экране появился дым, диктор отмахнулся от него руками и вышел из кадра.

Негативная реакция на поведение Мванги выплеснулась далеко за пределы Кении, захватив и российский сегмент интернета. Пользователь под псевдонимом "Коренной Москвич" назвал произошедшее "плясками на костях", а "Евгений И." назвал телеканал "африканским НТВ".

На следующий день Данн Мванги опубликовал в twitter извинения за инцидент. Ведущий сообщил, что его жест не был связан с графикой на экране, а когда он узнал, какое впечатление создалось в результате у зрителей, он сразу же объяснил это в прямом эфире канала в блоке бизнес-новостей.

"Мое сердце искренне сочувствует скорбящим, шалом", — написал Данн Мванги.

Boeing 737 Max 8 разбился в Эфиопии 10 марта. На борту находилось 157 человек, в том числе — трое россиян. Как сообщала "Правда.Ру", в качестве одной из версий причины трагедии называют изъян автоматической системы управления самолетом, о котором было заранее известно его создателям.

Источник фото: Кадр из эфира телекомпании NTV

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