Ведущий из Кении возмутил зрителей иронией при рассказе о крушении Boeing.

Возмущение телезрителей заставило ведущего кенийского телеканала NTV Дана Мванги извиниться за неуместную иронию при рассказе о крушении Boeing 737 Max8. В эфире Мванги говорил о трагедии на фоне экрана, где был смоделирован процесс крушения. Когда на экране появился дым, диктор отмахнулся от него руками и вышел из кадра.
Негативная реакция на поведение Мванги выплеснулась далеко за пределы Кении, захватив и российский сегмент интернета. Пользователь под псевдонимом "Коренной Москвич" назвал произошедшее "плясками на костях", а "Евгений И." назвал телеканал "африканским НТВ".
На следующий день Данн Мванги опубликовал в twitter извинения за инцидент. Ведущий сообщил, что его жест не был связан с графикой на экране, а когда он узнал, какое впечатление создалось в результате у зрителей, он сразу же объяснил это в прямом эфире канала в блоке бизнес-новостей.
"Мое сердце искренне сочувствует скорбящим, шалом", — написал Данн Мванги.
Boeing 737 Max 8 разбился в Эфиопии 10 марта. На борту находилось 157 человек, в том числе — трое россиян. Как сообщала "Правда.Ру", в качестве одной из версий причины трагедии называют изъян автоматической системы управления самолетом, о котором было заранее известно его создателям.
Источник фото: Кадр из эфира телекомпании NTV
Читайте также
Опыт авиакатастроф: на Boeing 737 Max 8 летать опасно?
Трамп раскритиковал современные самолеты за тотальную компьютеризацию
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне платят за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.