Трамп раскритиковал современные самолеты за тотальную компьютеризацию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг компании Boeing. Американский лидер выразил мнение, что повсеместное введение компьютерных технологий в авиационной отрасли создает угрозу для пассажиров из-за повышающейся сложности управления самолетами.

Дональд Трамп отметил, что современным самолетам уже не нужны пилоты. Чтобы управлять этими "компьютерами" авиакомпании должны нанимать "ученых из Массачусетского технологического института".

"Я не согласен с текущим курсом производителей самолетов. Похоже, что они забыли кому придется управлять авиалайнерами. Мне не нужно, чтобы за штурвалом самолета, в котором я летел, был Альберт Эйнштейн. Я за то, чтобы профессионалам своего дела давали спокойно делать свою работу", — отметил президент США в Twitter.

Примечательно то, что Дональд Трамп не сослался на авиакатастрофу Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, которая унесла жизни 157 человек. Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал, в котором рассматривался дефект новых самолетов Boeing, который привел к двум катастрофам, а также к повсеместному отказу авиакомпаний от использования Boeing 737 Max на неопределенный срок.

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