В Китае мать отказалась от ребенка из-за низкого балла на экзамене

В Китае мать отказалась от сына из-за того, что он не смог набрать достаточно высокие баллы на экзаменационном тесте. Об том сообщает новостное агентство Luoyang Evening News.

Инцидент произошел в городе Лоян. Как утверждают очевидны, женщина посреди улицы начала кричать на своего сына, затем несколько раз ударила его, села в автомобиль и уехала, бросив мальчика одного. Через некоторое время прохожие поняли, что возвращаться за своим ребенком женщина не намерена, и вызвали полицию.

Сотрудники полиции нашли брошенного школьника недалеко от магистрали, он направлялся на ближайший вокзал. В разговоре с полицейскими он признался, что причиной гнева матери стали недостаточно высокие баллы за экзамен. "Я плохо стад экзамен и набрал только 81 балл, а не 95, как она хотела", - рассказал 12-летний мальчик.

Позднее полицейские опросили свидетелей происшедшего и выяснили мобильный телефон китаянки. Сотрудникам правопорядка женщина заявила, что отказывается от своего ребенка: "Он мне не нужен. Можете делать с ним все, что хотите. Можете завести на меня дело".

В полиции оказались крайне удивлены такому отношению матери к собственному сыну, назвав ее поведение "безответственным". Позднее из участка школьника забрал его дядя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Китая на законодательном уровне запретили в частном порядке принимать в семьи брошенных детей.

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