Белоруссия готовит обновленный план обороны страны

Министерство обороны Белоруссии внесет изменения в действующий пятилетний план обороны страны. Об этом в эфире главного государственного телеканала "Беларусь 1" заявил глава министерства Андрей Равков.
Он уточнил, что обновленный оборонный план будет учитывать количество и масштаб запланированных мероприятий, в которых примут участие вооруженные силы Белоруссии. Министерству обороны Белоруссии предстоит провести совместное с Россией оперативное учение "Щит Союза - 2019". Подготовить и провести празднование 75-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Также организовать обеспечение военной безопасности во время проведения II Европейских игр в июне 2020 года в Минске.
Белоруссия, отметил министр, увеличила силы немедленного реагирования и сформировала новый зенитный ракетный полк для "наращивания обороны и защиты строящейся Островецкой атомной электростанции".
Скорректированный план обороны государства будет представлен президенту Белоруссии в конце текущего года.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко не исключил возможность использования Белоруссией дополнительных мер защиты в том случае, если Польша будет предпринимать провокационные шаги во внешней политике. Глава государства уточнил, что полякам не следует ждать угроз со стороны Белоруссии. "Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть", - сказал Лукашенко.
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