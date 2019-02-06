В Китае отказываются от слишком эффективной системы выявления коррупции

В китайских провинциях отказываются использовать систему искусственного интеллекта Zero Trust, помогающую выявлять факты коррупции среди государственных служащих, сообщает китайское издание South China Morning Post. Система оказалась слишком эффективной.
В статье указывают, что отказ ряда регионов от системы Zero Trust, внедренной надзорными органами Коммунистической партии Китая, связан со слишком высокой эффективность ее работы, в результате чего китайские чиновники лишились чувства комфорта и безопасности. Отмечается, что использование искусственного интеллекта помогло выявить более 8,7 тысяч фактов коррупции в 30 округах страны. Однако большая часть госслужащих, попавшихся на взятничестве, осталась на своих должностях, поскольку система не может обеспечить надежного доказательства виновности, а лишь сообщает о самом факте нарушения.
В Академии наук Китая, пишут в статье, объяснили, что Zero Trust создавалась не ради наказания чиновников, берущих взятки. Главная задача системы - предотвращение случаев коррупции. Значительную пользу программа уже принесла в сфере недвижимости и инфраструктуры, благодаря доступу к большому количеству защищенных баз данных.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, как Китаю удалось вернуть на родину почти тысячу беглецов-коррупционеров.
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