На Гавайях могут запретить продажу сигарет людям моложе 100 лет

Власти американского штата Гавайи намерены всерьез бороться с употреблением табака среди населения. Так, местное собрание подготовило любопытный законопроект.

Об этом сообщает американская новостная сеть CNN.

Отметим, что законодательство Соединенных Штатов Америки запрещает продажу табачной продукции лицам моложе 18 лет. Однако, любопытно, что в это же время на Гавайях законы о курении на сегодняшний самые строгие в стране.

Несколько лет назад, например, штат стал первым, в котором запретили продажу сигарет лицам, моложе 21 года.

Новый же законопроект, подготовленный местными властями, подразумевает поэтапное повышение этой планки — сначала до 30 лет, затем — до 40 и 50 лет. В 2024 году же, если закон все-таки вступит в силу, купить сигареты на Гавайях лицам моложе 100 лет будет невозможно.

Отметим, что поэтапное повышение возраста, с вступления в который разрешено покупать сигареты, власти американского штата ввели не просто так. Дело в том, что на реализации табачной продукции современные Гавайи зарабатывают огромные деньги — порядка 100 миллионов долларов в год.

Так, до 2024 года власти собираются найти для бюджета штата иные способы заработка ради компенсации потерь столь значимой суммы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Гавайях вдруг ушел под воду целый остров. Человеческих жертв нет, но гавайские зеленые черепашки, например, теперь обречены на вымирание — на сгинувшем островке у них был свой "роддом".

Читайте также:

На Гавайях ученым "улыбнулся" вулкан