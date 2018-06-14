Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей

Глава прибалтийской республики Раймондс Вейонис заявил, что советская власть придерживалась цели уничтожить Латвию и ее народ. Об этом глава страны сказал на открытии конференции фонда "Дети Сибири" "Памяти 14 июня 1941 года".
В частности, Раймондс Вейонис пожаловался на репрессии в отношении латвийцев со стороны советской власти. Так, по словам Вейониса, латыши постоянно жили в страхе. Уроженцы Латвии не могли найти работу, терпели косые взгляды из-за того, что написано в их паспорте, утверждает нынешней президент Латвии.
Напомним, что 14 июня 1941 года началась массовая депортация латышей в Сибирь. По разным данным, в общей сложности численность депортированных составляла 200-300 тысяч человек.
На сегодняшний день латвийское правительство считает пребывание Латвии в составе СССР с 1941 по 1991 года оккупацией. По мнению московского правительства, присоединение прибалтийской республики к Советскому Союзу было совершено согласно нормам международного права.
Раймондс Вейонис занимает пост президента Латвии с 2015 года. Родился Вейонис в деревне Никоново Псковской области. Мать — русская, отец — латыш.
Президент Латвии владеет русским языком как родным, также знает латвийский язык и неплохо владеет английским. После избрания его главой государства заявил, что хочет быть президентом всего латвийского общества, поэтому готов общаться с жителями страны на любом языке.
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