Депутаты Рады: украинская власть обманывает МВФ

Депутаты Верховной рады заявили о том, как действующие власти страны пытались обмануть МВФ, выполняя одно из основных его требований.

Фото: www.facebook.com/International Monetary Fund

По мнению представителей партий "Народный фронт" и "Самопомощь", украинский закон об антикоррупционном суде, который вступает в силу в четверг являются попыткой обмануть Международный валютный фонд (МВФ).

Как пишет РИА Новости, депутат Рады от "Народного фронта" Егор Соболев заявил, что президент страны Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона.

Соболев пояснил, что в тексте документа сказано о том, что текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

Депутат на своей странице в Facebook подчеркивает, что парламент "за такое не голосовал". "Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда", - резюмировал Соболев.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент Украины Петр Порошенко обещал подписать документы по созданию антикоррупционного суда. Об этом он сообщил на выступлении перед пограничниками в Киевской области.

По словам Порошенко, Верховная рада изучит финансирование антикоррупционного суда при рассмотрении бюджета на 2018 год. Порошенко похвалился, что статья о расходах была внесена по его поручению. Также президент заявил о том, что норма об антикоррупционном суде в законе о правовом статусе судов появилась еще в 2016 году. По его словам, за консультациями о его создании рада обращалась в Венецианскую комиссию и получила рекомендации.

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