На пути в НАТО: Украина строит военные базы в Донбассе

На территориях Луганской области, которые контролирует Киев, строятся две военные базы по нормам НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО", — подчеркнул генерал.

По планам оборонного ведомства Украины, военные базы по европейским шаблонам появятся в Северодонецке — областном центре Луганской области, а также в Мариуполе — портовом городе Донецкой области.

По словам Загороднюка, военные объекты строители начали возводить с чистого листа.

Заявление министра оборонного ведомства прозвучало на фоне заверения госсекретаря США Майка Помпео во всесторонней поддержке Киеву в его стремлении вступить в НАТО и Евросоюз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что п реимущество украинской армии в том, что она имеет боевой опыт. Такое мнение высказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

По его словам, например, американская армия, в отличие от ВСУ, "не может стрелять". "Сегодня мы держим фронт, сегодня украинская единственная среди армий членов НАТО, которая имеет реальный боевой опыт и которая может стрелять. При этом стрелять точно и результативно. Ни немецкая армия, ни французская, ни американская, никакая другая такого опыта не имеет. Поэтому вопрос, готовы мы или нет, — это вопрос риторический…", — отметил Огрызко.

При этом он подчеркнул, что вместо выставления Украине критериев для вступления в НАТО, союзники могли бы помочь оружием.

Ранее "Правда.Ру" писала, что порядка 3800 военнослужащих украинской армии привлечены к уголовной ответственности с начала года. По информации Главной военной прокуратуры Украины, 150 военных совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. "В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины составляет более 120 тыс. человек", — сообщил официальный представитель Минобороны полковник Максим Праута.