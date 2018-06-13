Правительство исключило цену на бензин в 100 рублей. Будет 99?

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство имеет все инструменты, чтобы не допустить роста цен на топливо.

По его словам, некоторые эксперты "дают апокалиптические прогнозы" относительно цен на топливо к концу 2018 года - в 100 руб.

Как пишет РИА Новости, Козак подчеркнул. что "это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать ситуацию".

Исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель в интервью "Правде.Ру" заявил, что литр бензина в России будет стоить 60 рублей. Эксперт отметил, что не знает, когда точно это случится, но в таком исходе уверен абсолютно.

Напомним, что информация о повышении цен на бензин появилась еще в марте текущего года. Тогда "Правда.Ру" писала, что к лету цены на бензин вырастут на пять рублей за литр. Оптовые цены на топливо подскочили тогда до максимума 2012 года. В некоторых регионах на многих АЗС наблюдался дефицит.

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