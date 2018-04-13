"США и партнёры будут и в дальнейшем продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла минские договорённости. Пока этого не будет, санкции будут сохраняться", - добавил Карем.
Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Спецслужбы США проявили вопиющую некомпетентность, оказавшись неспособными предсказать поведение Москвы, заявил глава комитета по разведке Девин Ньюнес.
Ньюнес в интервью CNN отметил, что фактически американские власти упустили российское «вторжение» в Крым и размещение войск в Сирии.
По его словам, "крупнейшим провалом нашей разведки со времен 11 сентября стала неспособность спрогнозировать планы и намерения путинского режима в России. И я могу понять, почему после вторжения в Грузию мы еще считали, что дипломатия может сработать. Но очевидно, после вторжения в Крым необходимо было провести красную линию, и мы сразу же должны были в срочном порядке усилить наших союзников по НАТО.
Но вместо этого мы продолжали договариваться с русскими, вести с ними переговоры, после чего они вторглись на восток Украины. Мы упустили этот момент. И затем мы совершенно упустили момент, когда они развернули новую базу - новую базу с самолетами - в Средиземноморье, в Сирии. Мы не заметили этого, мы были слепы. Разведывательное сообщество продолжало совершать ошибку. И, на мой взгляд, вина за это лежит на всех нас, верно? Я думаю, в произошедшем виноват Белый дом, виноват конгресс, виноваты многие наши союзники, потому что мы ошибались в оценке Путина в течение многих, многих лет".
Напомним, ранее Правда.Ру сообщала, что Пентагон объявил Россию "трагической угрозой". "Россия - неблагоприятная, трагическая угроза, с которой придется жить какое-то время".
такое мнение высказал статс-секретарь Пентагона Джеймс Таундсенд в интервью шведской газете Dagens Nyheter.
Читайте также:
CNN: Разведка США проспала Крым, проспит и Третью мировую
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?