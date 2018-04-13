США поклялись заставить Россию вернуть Крым

"США и партнёры будут и в дальнейшем продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла минские договорённости. Пока этого не будет, санкции будут сохраняться", - добавил Карем.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Спецслужбы США проявили вопиющую некомпетентность, оказавшись неспособными предсказать поведение Москвы, заявил глава комитета по разведке Девин Ньюнес.

Ньюнес в интервью CNN отметил, что фактически американские власти упустили российское «вторжение» в Крым и размещение войск в Сирии.

По его словам, "крупнейшим провалом нашей разведки со времен 11 сентября стала неспособность спрогнозировать планы и намерения путинского режима в России. И я могу понять, почему после вторжения в Грузию мы еще считали, что дипломатия может сработать. Но очевидно, после вторжения в Крым необходимо было провести красную линию, и мы сразу же должны были в срочном порядке усилить наших союзников по НАТО.

Но вместо этого мы продолжали договариваться с русскими, вести с ними переговоры, после чего они вторглись на восток Украины. Мы упустили этот момент. И затем мы совершенно упустили момент, когда они развернули новую базу - новую базу с самолетами - в Средиземноморье, в Сирии. Мы не заметили этого, мы были слепы. Разведывательное сообщество продолжало совершать ошибку. И, на мой взгляд, вина за это лежит на всех нас, верно? Я думаю, в произошедшем виноват Белый дом, виноват конгресс, виноваты многие наши союзники, потому что мы ошибались в оценке Путина в течение многих, многих лет".

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала, что Пентагон объявил Россию "трагической угрозой". "Россия - неблагоприятная, трагическая угроза, с которой придется жить какое-то время".

такое мнение высказал статс-секретарь Пентагона Джеймс Таундсенд в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

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