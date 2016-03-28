Три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кувейте

В Кувейте зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса. Госпитализации подверглись сразу трое инфицированных. Все заболевшие прибыли из иранского города Мешхед, где наблюдается вспышка коронавируса.

Сейчас пациенты находятся под постоянным наблюдением медиков. Сообщается, что заболевшим 21, 61 и 53 года.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о дискриминации молодых людей в Кувейте.

В последнее время на иностранном ресурсе Gulf in the Media, стали регулярно появляться статьи недовольных граждан Кувейта. По их мнению, в стране имеет место вопиющая дискриминация неженатых мужчин. В частности, они испытывают трудности в посещении мест публичного пользования: парки, молы, магазины, рестораны.

Руководство Кувейта видит опасность для общественного порядка со стороны молодых людей, не обремененных социальными, обязательствами, и поэтому не упускает возможность подтолкнуть их к ответственной, семейной жизни.

"Я решил провести Новый год в отеле South Sharq в компании близких друзей. Устав от трудовых будней мы решили удалиться от городской суеты и, наконец, отдохнуть в приличном отеле, подальше от людских толп. Раньше, я много раз останавливался в этом отеле и всегда был доволен сервисом. Представьте наше удивление, когда по приезду, два охранника перегородили нам путь со словами — сегодня только для семейных", — рассказывает Акаш Бакая.

"Я понимаю, что безопасность дело первоочередное, но если в местах, где собирается молодежь, нередки драки, грабежи и скандалы, то это не повод мазать всех одной краской. Мы молодые, работающие парни, остались за дверью, потому что среди населения страны есть дебоширы, которые бросают тень на всех холостяков.

Закономерно, спустя неделю, подобный опыт повторился — меня не пустили в городской парк, на территории которого я хотел зайти в книжный магазин…с той же формулировкой".

Дари Аль-Рашид, автор другой статьи, рассказывает, что холостякам невозможно купить недвижимость или снять номер в отеле. Везде стоят камеры, и администраторы отелей, хостелов не хотят иметь проблем с законом, если вдруг камера засвидетельствует, как в номер вы проводите посторонних.

Еще одна проблема по мнению Аль-Рашида — работодатели. Устроившись в частную фирму, гражданин Кувейта получает меньше, нежели приезжие. В стране 70% мигрантов, а остальные получают государственные пособия. Ну, а раз граждане в привилегированном положении, то и платить им можно поменьше, чтобы все были равны.

"Не все молодые холостяки Кувейта дебоширы и негодяи. Большинство из нас — порядочные, работающие люди, мечтающие о семье. Надеюсь, со временем, я женюсь и снова смогу ходить по магазинам, как нормальный человек", — резюмирует Акаш Бакая.

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