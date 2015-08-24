Лукашенко рассказал об опасностях на белорусской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с каждым годом количество вызовов и угроз на белорусской границе увеличивается с каждым годом.

"Назарбаев и Лукашенко не предают Россию, а стараются выжить"

"К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше... Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере", - сообщил белорусский лидер. "Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недёшево. Мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза: это наша общая граница с Российской Федерацией", - добавил Лукашенко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Белоруссии мог специально помиловать членов оппозиции, чтобы получить финансирование с Запада.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал шестерых политзаключенных. Это бывший кандидат на пост президента Николай Статкевич, а также оппозиционеры Николай Дедок, Игорь Олиневич, Евгений Васькович, Артем Прокопенко и Юрий Рубцов. Решение освободить их глава Белоруссии объяснил "принципами гуманизма".

В чем заключается цель этой акции, корреспонденту Pravda.Ru рассказал эксперт по Белоруссии Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец. "Цель очевидна: Лукашенко пытается нормализовать отношения с Западом, это сделка. С одной стороны, Запад обещал ему снять санкции, с другой стороны, он должен был выполнить требования Запада, должен был освободить политзаключенных. Лукашенко выполнил свою часть заданий, и мы уже видим, что в ближайшее время страны ЕС будут рассматривать вопрос о снятии санкций с ряда белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Евросоюз", — пояснил Дмитрий Болкунец.

Вторая причина, добавил он в беседе с журналистом Правды.Ру, — финансовая. Белорусский режим столкнулся с отсутствием внешних ресурсов для того, чтобы страна смогла безболезненно пройти кризис. Лукашенко заинтересован в привлечении инвестиций Запада и кредитов на Западе.

Третья причина — Лукашенко идет на президентские выборы и для него очень важно сегодня добиться признания западных стран, пятого президентского срока. "Он не смог это сделать ни в один из предыдущих случаев, когда избирался на президентский пост, кроме первого раза. В этом случае в октябре, когда будут проходить выборы, есть шансы, что выборы Запад сможет признать при условии, если Лукашенко не допустит каких-то таких шагов, которые будут очень сильно вызывать возмущение западных партнеров", — пояснил эксперт.

Белоруссия, по его словам пытается нормализовать отношения со своими западными партнерами, и проводниками этих интересов являются украинские друзья белорусского лидера — Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. "На прошлой неделе глава белорусского МИДа четыре дня провел на Украине и очевидно, что целью визита была попытка получить помощь от украинских друзей в налаживании диалога с США и Евросоюзом.

Дмитрий Болкунец подчеркнул, что никто из тех, кто был выпущен и тюрем 22 августа, не представляет угрозы для режима. "Их давно надо было выпустить, они уже отсидели существенный срок. Они политическими являются, потому что в политике участвовали, их называют политическими заключенными. Некоторых из них арестовали, например, Статкевича, несмотря на то, что он участвовал в организации погромов в Минске, так считают белорусские власти.

Статкевича, в первую очередь, арестовали за его жесткую позицию и критику Александра Лукашенко на прошлых выборах. У Статкевича была самая жесткая критика с телеэкрана, это, конечно, не понравилось белорусскому руководителю. Это личная месть. Статкевич, наверное, один из немногих лидеров нынешней белоруской оппозиции, который до конца прошел этот тюремный путь длиною в пять лет, он не упал в ноги Александру Лукашенко. И он не подписал бумагу о прошении о помиловании, он готов был идти до конца", — рассказал эксперт в беседе с журналистом Правды.Ру.

В завершении интервью он отметил, что Станкевич принадлежит к той когорте политиков, которая не получит возможности быть у руля. "Но Николай имеет возможность попасть в белорусский парламент при условии, если будут настоящие выборы в парламент. Кроме того, он может протолкнуть какую-то партию, возглавить ее", — считает Дмитрий Болкунец.

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