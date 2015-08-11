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Харви Вайнштейн был госпитализирован из зала суда

Мир

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из зала суда после того, как суд присяжных признал его виновным в изнасиловании. Об этом журналистам сообщил представитель экс-продюсера. По его словам, Вайнштейна доставили в больницу после резких болевых ощущений в груди.

"Голубые каски" ООН: 65 лет войны и мира

Согласно решению суда присяжных, бывшему продюсеру может грозить до 25 лет тюрьмы. Оглашение приговора запланировано на 11 марта.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об обвинении "Голубых касок" в насилии в ЦАР.

Очередные обвинения в сексуальном насилии прозвучали в Центральноафриканской республике в адрес миротворцев ООН.

Жетвой сексуального произвола со стороны "голубых касок" в этот раз, как сообщает правозащитная организация "Международная амнистия", стала двенадцатилетняя девочка. Также представители организации указывают на еще один инцидент, в результате которого миротворцы убили 16-летнего юношу и его отца. Как уточняют в "Международной амнистии", оба случая произошли во время операции, проводимой миротворцами в столице ЦАР Банги

В секретариате ООН заявили, что находятся "в курсе последних очень тревожных утверждений о сексуальном насилии, совершенном миротворцами в Центральноафриканской Республике". "Генеральный секретарь удручен и разочарован — не только этими последними сообщениями, но серией появившихся в последние месяцы обвинений, касающихся миссии в ЦАР. Мы хотели бы вновь подчеркнуть, что не потерпим никаких неправомерных действий такого рода, и каждое подобное утверждение будет воспринято чрезвычайно серьезно и оперативно расследовано", — сказал журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По имеющейся информации, операция в Банги проводилась в ответ на нападение на миротворцев, совершенное в одном из районов столицы. В этой связи высказываются предположения, что рейд "голубых касок" мог быть актом возмездия.

Дюжаррик воздержался от комментариев по поводу такой оценки произошедшего. "Миссия в Центральноафриканской Республике занимается этим (инцидентом), и мы ожидаем, что они проведут тщательное и оперативное расследование", — подчеркнул он.

При этом представитель генсека подтвердил, что в случае, если за преступлением действительно стояли миротворцы ООН, то всемирная организация не вправе самостоятельно привлекать их к правосудию. "Если преступление такого характера совершается военным персоналом, это подпадает под определенный набор правил. Как известно, ООН не управляет (военным) персоналом напрямую. Этот человек будет выслан в свою страну, и мы ждем, что там он будет привлечен к правосудию и предстанет перед судом", — пояснил Дюжаррик.

Подобные обвинения в адрес миротворцев ООН в ЦАР выдвигаются уже по меньшей мере в четвертый раз. Кроме того, в сексуальном насилии над детьми подозревают французский военный контингент, который размещен в африканской стране и оказывает поддержку "голубым каскам". В конце июня в ООН объявили о формировании комиссии, которая займется расследованием громкого скандала. Итоговый доклад будет доступен общественности.

Напомним, Правда. Ру писала о том, что заместитель верховного комиссара ООН по права человека Флавия Пансиери вынуждена подать в отставку на фоне разразившегося скандала об изнасиловании французскими миротворцами детей в Центральной Африке.

По словам официального представителя ООН Ваннины Маэстраччии, Пансиери покидает свой пост по состоянию здоровья, однако никаких подробностей она не сообщила. Также нет комментариев и от самой Флавии Пансиери.

История о насильственных действиях сексуального характера, которые были допущены военнослужащими-французами в отношении детей из ЦАР, стала известна общественности в конце апреля благодаря публикации в британских СМИ.

Тогда издание Guardian сообщило, что имеет в своем распоряжении документ ООН, в котором говорится о бесчинствах военного контингента на территории этой африканской страны. Под подозрением в совершении насилия над детьми в период с декабря 2013 по июнь 2014 года находятся 14 военнослужащих.

7 мая 2015 года прокуратура Парижа также объявила о начале расследования по делу об изнасиловании детей в ЦАР.

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