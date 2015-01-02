Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что западные члены "нормандского формата" используют "ущербную логику". Он утверждает, что они пытались вынести на обсуждение вопросы, которые должна обсуждать контактная группа.

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"Мы видим, что и украинские коллеги, и европейские партнеры пытаются в этом им подыгрывать, стремятся перевести весь процесс урегулирования в "нормандский формат" исходя из логики, что Россия является стороной конфликта", - пояснил Лавров.

По словам главы российского МИД, сейчас предпосылок для проведения встречи в "нормандском формате" нет.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что члены "нормандского формата" в 2015 году заявляли о необходимости проведения очередного раунда переговоров контактной группы.

Министры иностранных дел РФ, ФРГ, Франции и Украины призвали в ближайшее время провести очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщили сегодня во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Сергей Лавров провел ряд телефонных переговоров с Франком-Вальтером Штайнмайером, Лораном Фабиусом и Павлом Климкиным. В ходе дискуссии стороны обсудили возможности содействия мирному процессу решения донбасского конфликта, сообщает "МИР 24".

"Стороны продолжили обсуждение путей содействия процессу мирного урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины, в том числе в рамках реализации минских договоренностей. В этой связи подчеркнута необходимость скорейшего созыва очередной встречи Контактной группы", - говорится в сообщении ведомства.

Однако следующая дата встречи контактной группы еще не определена.

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