Соратник Саакашвили вышел из тюрьмы и уже грозит "свержением режима"

Вано Мерабишвили, экс- премьер-министр и экс-глава МВД Грузии, сегодня, 20 февраля, вышел из тюрьмы.

Ближайший соратник Михаила Саакашвили в бытность последнего президентом Грузии, провел за решеткой, отбывая наказание по уголовным статьям, почти 7 лет.

Как встречали бывшего главного полицейского

За долгие годы вынужденного отсутствия Мерабишвили, как оказалось, не растерял сторонников и последователей. У тюрьмы его аплодисментами встретили несколько десятков человек и съемочные группы сразу нескольких телеканалов.

Бывший грузинский премьер поблагодарил всех за поддержку. А во время блиц-интервью рассказал, что планирует вернуться в политику.

"Спасибо всем людям, которые поддерживали меня. Благодаря им у меня сохранились сила, энергия, надежда и вера на то, что я должен продолжить борьбу с целью убрать этот режим из Грузии в этом же году",- заявил Мерабишвили.

Трансляцию возвращения бывшего (или будущего?) политика вели грузинские телеканалы.

За что же сел в тюрьму Вано Мерабишвили? Напомним, что рассказывала об одном эпизоде его бурной жизни «Правда.Ру»

Грузинский экс-премьер получил три года тюрьмы

Сегодня суд признал виновным в фальсификации уголовного дела бывшего премьер-министра и главу МВД Грузии (Вано) Мерабишвили и назначил наказание в виде трех лет тюремного заключения в рамках резонансного дела об убийстве в январе 2006 года сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани.

Остальные фигуранты дела - бывшие сотрудники департамента конституционной безопасности МВД Геронтий Алания и Валериан Метревели - приговорены к четырем с половиной годам заключения.

Обвиняемым по данному делу был бывший сотрудник департамента конституционной безопасности МВД Олег Мельников, с которым после признательных показаний было заключено процессуальное соглашение. Обвинение против еще одного фигуранта - экс-главы департамента конституционной безопасности МВД Даты Ахалаи - выделено в отдельное судопроизводство.

Мерабишвили отбывает заключение по другим обвинениям.