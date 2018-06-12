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В ДНР назвали сообщение о прорыве дамбы в Торецке "информационным вбросом"

Мир

Власти ДНР заявили, что новость о разрушении дамбы в Торецке является "информационным вбросом".

В ДНР назвали сообщение о прорыве дамбы в Торецке "информационным вбросом". 388002.jpeg

По данным представителей самопровозглашенной ДНР, информация о прорыве дамбы Дзержинского фенольного завода в Торецке не соответствует действительности.

Как заявил сотрудник центра по контролю режима прекращения огня Руслан Якубов, в Киеве практикуют фейковые новости в отношении Донбасса. Подобные информационные вбросы нужны властям для того, чтобы не выполнять свои обязательства.

Речь идет об отводе войск с линии разграничения. По его словам, дамба давно находится в аварийном состоянии, еще с 2014 года. С начала боевых действий никаких новых разрушений на объекте зафиксировано не было.

Вместе с тем, местные специалисты всерьез обеспокоились новостями из Киева. Они отметили, что экспертам сложно оценить текущее состояние дамбы из-за того, что их не допускают на место.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что, по данным министерства по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины, в Торецке разрушена дамба хранилища химического завода.

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Темы украина информационный вброс
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