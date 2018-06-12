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Опубликованы все подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына

Мир

В Сингапуре прошел саммит США и Северной Кореи, который многие уже назвали "историческим". Переговоры по снижению уровня ядерных вооружений" провели лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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Следует отметить, что саммит проходил в несколько этапов. Лидеры двух государств прилетели в Сингапур еще 10-го июня. Сегодня, перед расширенной частью саммита, Ким Чен Ын и Трамп общались в формате "тет-а-тет" около сорока восьми минут, после чего заявили прессе о том, что удовлетворены предварительным ходом переговоров.

Затем была встреча в расширенном и публичном формате, по итогам которой лидеры двух государств подписали двустороннее соглашение. CNN опубликовало фотографию документа. Речь нём идет о "признании достигнутого прогресса на переговорах и продолжении диалога сторон".

Также в декларации говорится о том, что "США и КНДР договорились о перезапуске двусторонних отношений, об установлении стабильности и мира на Корейском полуострове. Президент Трамп обязуется предоставить гарантии безопасности КНДР, Ким Чен Ын подтверждает твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Ряд других пунктов договора касаются разрешения для поиска останков американских военных, погибших на территории Северной Кореи.

В рамках подписания декларации главы государств сделали ряд заявлений. В частности, Ким Чен Ын, отметил, что это "была историческая встреча, и мы решили оставить прошлое позади. Мы собираемся подписать исторический документ". Также, председатель Северной Кореи выразил благодарность Дональду Трампу за прошедшую встречу и заявил, что "весь мир стал свидетелем огромных изменений".

В свою очередь, президент США, подчеркнул, что переговоры с лидером Северной Кореи положили начало "особым отношениям" между лидерами двух стран. При этом, президент Соединенных Штатов отметил, что "Ким Чен Ын достойный переговорщик. Он говорит от лица своего народа. Я узнал, что он очень одаренный человек. Я также выяснил, что он очень любит свою страну".

Встреча лидеров США и КНДР действительно проходит впервые, и уже поэтому можно назвать её исторической. Однако, судя по тому, что декларация, подписанная главами государств, осталась неопубликованной, а в общем смысле касается только "добрых намерений" двух сторон — это только начало, а совсем не итоге переговорного процесса.

Что касается мотивов сторон, то тут всё более, чем прозаично. США хотят от Северной Кореи ядерного разоружения и в перспективе, сворачивания ядерных военных программ. КНДР в свою очередь желает, как минимум, смягчения, а как максимум, полной отмены секционного режима от Соединенных Штатов. Поскольку санкции США довольно болезненно сказываются на корейской экономике и ставят её в практически полную зависимость от Китая.

Впрочем, оба лидера по итогам встречи были настроены крайне оптимистично. Ким Чен Ын, например, назвал саммит "прелюдией к миру". При этом, подчеркнув, что "многие могут охарактеризовать этот саммит, как фантазию из научно-фантастического фильма". Также, глава Северной Кореи заявил, что "Раньше мы держались за прошлое, но сегодня нам удалось преодолеть все предрассудки. Конечно, нас ждут трудности, однако сегодня мы сумели дать начало совместным отношениям".

В целом, стоит отметить, что это, кажется первая "чистая" внешнеполитическая победа Дональда Трампа. Однако, стоит напомнить, что в последнее время глава США делает громкие и публичные резонансные заявления, а затем "меняет свою позицию" буквально в течение сорока минут, как было с историей об "умных ракетах в Сирии" и практически "объявлении войны России" в Твиттере. Что такое "американская перезагрузка отношений" мы, в общем, все помним, и насколько оперативно она может быть свернута, тоже. У России в этом плане есть определенный опыт.

С другой стороны, начинания и по безопасности Северной Кореи и по её ядерному разоружению нельзя не приветствовать. Тем более, что в долгосрочной перспективе это действительно может принести мир на Корейский полуостров, которого там нет уже несколько десятилетий.

Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговое заявление по встрече в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговое заявление по встрече в Сингапуре
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Темы Ким Чен Ын Дональд Трамп ядерное оружие саммит КНДР - США
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