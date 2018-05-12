Китайское новшество: свинофермы в 13-этажном здании

"Отели для свинок" ранее строили и европейские фермеры. Они экспериментировали с выращиванием свиней в двух или трехэтажных зданиях, и большая часть животных тогда сдохла.
Недавно сельскохозяйственная компания в Китае начала выращивать свиней в двух отдельных 7-этажных зданиях и планирует построить еще четыре поросячьих отеля. По оценке Reuters, один из них - в 13 этажей - станет самым высоким зданием в мире в своем роде.
Термин hog hotel (отель для свиней) вызывает в воображении следующую картину - избалованные свинки возлежат на пышных перинах, а на подносах у кроватей - отборные помои. Но реальность далека от наших фантазий. Судя по представленным видеоматериалам, отели представляют собой нечто среднее между аскетичными медицинскими учреждениями и тюрьмой.
Китайская инициатива по строительству высотного жилья для свиней, постепенно становится заметным трендом и примером для других стран, несмотря на его высокую стоимость.
Гостиницы для свиней сельскохозяйственной компании Guangxi Yangxiang Co Ltd смогут разместить более 30 000 свиноматок против возможностей обычной фермы с ее 10 000 особей.
Обратная сторона медали - размещение большого числа животных под одной крышей может вести к повальному их заражению в случае болезни, а значит - к материальному ущербу.
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