Арабы разрешат женщинам путешествовать в одиночку

В Саудовской Аравии власти пришли к тому, что женщины старше 25 лет все-таки могут посещать ОАЭ без сопровождения мужчины. Тем, кому нет 25, обязаны приезжать в Эмираты в сопровождении одного из членов семьи, сообщает Khaleej Times

Также сообщается, что срок действия визы, выдаваемой женщинам, решившим посетить Саудовскую Аравию без сопровождения, не будет превышать 30 дней.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Саудовской Аравии королевским указом разрешено водить женщинам мотоциклы и грузовики. Причем, дамам для этого не надо будет получать специальные "женские" номера.

А случаи ДТП или нарушения ПДД будут рассматривать в специальных центрах, которыми будут управлять женщины.

Саудовская Аравия была единственной в мире страной, где женщинам запрещалось управлять автомобилем. Запрет предполагал, что пойманная за рулем местная жительница могла попасть в тюрьму.

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