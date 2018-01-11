Арабы разрешат женщинам путешествовать в одиночку

В Саудовской Аравии власти пришли к тому, что женщины старше 25 лет все-таки могут посещать ОАЭ без сопровождения мужчины. Тем, кому нет 25, обязаны приезжать в Эмираты в сопровождении одного из членов семьи, сообщает Khaleej Times
Также сообщается, что срок действия визы, выдаваемой женщинам, решившим посетить Саудовскую Аравию без сопровождения, не будет превышать 30 дней.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Саудовской Аравии королевским указом разрешено водить женщинам мотоциклы и грузовики. Причем, дамам для этого не надо будет получать специальные "женские" номера.
А случаи ДТП или нарушения ПДД будут рассматривать в специальных центрах, которыми будут управлять женщины.
Саудовская Аравия была единственной в мире страной, где женщинам запрещалось управлять автомобилем. Запрет предполагал, что пойманная за рулем местная жительница могла попасть в тюрьму.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.