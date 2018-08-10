В Италии вновь появились "отец" и "мать"

В официальных документах Италии заменят понятия "родитель 1" и "родитель 2" на "отец" и "мать". Такое распоряжение поступило от министра внутренних дел, вице-премьера Маттео Салвини, отмечает La Nuova Bussola Quotidiana
Министр акцентировал внимание на том, что в стране будет защищаться семья — союз мужчины и женщины. Салвини пообещал воспользоваться всеми ресурсами, какие у него есть.
Стоит отметить, что нумерация родителей началась после того, как в Италии гомосексуальные пары стали регистрировать детей. Одновременно необходимо заметить, что законом такие браки не дозволены.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что во всей Европе собирались запретить слова "мама" и "папа". Борясь с сексизмом, Совет Европы склоняется к словам, нейтральным в гендерном отношении, и рекомендует своим 47 членам отказаться в официальном обращении от "сексистского языка". Поводом для появления такого требования послужило обращение швейцарского депутата Дорис Штамп, которой показалось неприемлемым, что женщин изображают "пассивными и второсортными существами, матерями или сексуальными объектами".
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