Трамп рассказал, как веселится Россия, наблюдая за США

Президент США Дональд Трам считает, что Россия и вообще весь мир смеются, наблюдая за продолжением "величайшей охоты на ведьм в американской истории".
"Не было никакого сговора, все, включая демократов, знают, что не было сговора, и, тем не менее, это продолжается. Россия и весь мир смеются над глупостью, которой они стали свидетелями. Республиканцы, наконец, должны взять ситуацию под свой контроль!" — написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, американские спецслужбы, спецпрокурор Роберт Мюллер и конгресс проводят расследование о якобы "вмешательстве" России в выборы президента США в 2016 году. Параллельно ведутся расследования сообщений о якобы связях Дональда Трампа с нашей страной.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по словам посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана, если Кремль в 2018 году попытается вмешаться в американские выборы, то на отношениях между двумя странами можно будет поставить крест. Правда, что именно будет подразумеваться под "вмешательством" — факты или мнения на этот счет кого-либо, включая самого Джона Хантсмана — посол не уточнил.
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