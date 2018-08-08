Американские сенаторы позвали Ассанжа рассказать о "русском вмешательстве"

Австралийского журналиста и телеведущего, основателя сайта "WikiLeaks" Джулиана Ассанжа вызвали в правительство Соединенных Штатов Америки. Его попросили дать показания в связи с расследованием американского правительства "вмешательства" Российской Федерации в выборы 2016 года.
Напомним, что Джулиан Ассанж вот уже несколько лет проживает в здании посольства Эквадора в Великобритании. В 2012 Эквадор предоставил мужчине политическое убежище, и с тех пор Ассанж не покидал здания. В том же году Соединенные Штаты Америки признали его врагом государства.
Все дело в "WikiLeaks", созданной им международной некоммерческой организации. Компания в больших объемах выкладывала в широкий доступ материалы повышенной секретности о шпионах, мировых заговорах, военных преступлениях и инцидентах коррупции в высших эшелонах власти.
Ассанж создал "WikiLeaks" в 2006 году, а главный сервер разместил в Швеции. Не просто так — скандинавское государство славится своим лояльным отношением к журналистам и к средствам массовой информации.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство Соединенного Королевство пытается "выселить" Джулиана Ассанжа из здания посольства Эквадора, но тщетно. Также сообщалось, что журналист испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и в связи с этим может по собственной инициативе покинуть посольство.
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