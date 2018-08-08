ИноСМИ признали: без ядерного оружия Россию расчленили бы

Если бы у Москвы не было ядерного оружия, то России в современном понимании не существовало бы. Государство распалось, пишут ИноСМИ.

Фото: Fotodom.ru

Ядерное оружие — щит, ограждающий территорию от посягательств и дающий возможность отстаивать собственные интересы. При условии, что у РФ не было бы этой защиты, Соединенные Штаты раздробили бы ее. Этому не помешало бы даже советское военное наследие.

Развивая мысль, ИноСМИ переходят к рассуждениям о том, как Россия обзавелась такими территориями. Этому способствовали войны, захваты, кроме того, полагают рассуждающие, Москва любила тактику "добить лежачего" по отношению к странам, которые она захватывала.

После декларирования этой мысли рассказ переходит к событиям 2008 года, конфликту меж Россией и Грузией, после к ситуации в Крыму. По мнению ИноСМИ, эта ситуация вызвала испуг у соседних государств и всего мира. НАТО мгновенно был вынужден провести учения. Кроме того, это вызвало дискуссию: стоило ли Киеву отказываться от ядерного оружия, нужно ли оно для сохранения территорий.

Завершая рассуждение, ИноСМИ вспоминают, что, несмотря на ядерную мощь, СССР распался. Этот факт несколько умоляет веру в силу ядерного щита.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что, по мнению журналиста Contra Magazin Марко Майера, все государства обязаны иметь ядерное оружие. Это единственный способ защититься от Соединенных Штатов. Рассуждая, автор отмечает, что России, Китая, Индии, Пакистана, Израиля не существовало бы. Эту позицию специально для "Правды.Ру" прокомментировал доктор военных наук, член корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков. Он почеркнул, что война против РФ — это реальность, у страны есть "единственный козырь" — ядерный щит.

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