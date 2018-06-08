Роскомнадзор опять "умыли": Facebook дает китайцам доступ к данным пользователей

Руководство Facebook регулярно ловят на партнерстве по обмену данными с многочисленными поставщиками оборудования.

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Как пишет New York Times, уже является доказанным фактом, что Facebook предоставлял "огромные объемы" пользовательских данных, по крайней мере, шестидесяти различными поставщиками оборудования, включая Apple и Samsung.

При этом одна из фирм, Huawei, находится в списке Пентагона из-за предполагаемых связей с китайским правительством. Тем не менее, Facebook предоставил этим компаниям доступ к данным пользователей без их явного согласия.

Разумеется, это нарушает постановление Федеральной торговой комиссии о том, что компания больше не будет делиться такой информацией с внешними фирмами-без прямого согласия конечного пользователя. На волне недавнего скандала Facebook заявил, что доступ, которым воспользовался Cambridge Analytica в 2014 году, закончился годом позже, когда Facebook начал запрещать разработчикам собирать информацию от знакомых пользователей.

При этом владельцы соцсети забыли упомянуть, что компания по-прежнему освобождает десятки поставщиков оборудования от этих ограничений. В последующем докладе Washington Post отмечается, что китайский производитель сетевого оборудования Huawei был среди компаний, с которыми Facebook делился данными.

Это особенно важно, учитывая усилия администрации Трампа по составлению черного списка китайских производителей за нарушение санкций (ZTE) или шпионаж за американскими гражданами.

Надо отметить, что доказательства того, что Huawei шпионит за американскими гражданами, немного шатки. В конце концов, годичное расследование правительства США не обнаружило никаких публичных доказательств того, что компания регулярно шпионит за американскими потребителями.

К тому же, в основном подобные обвинения звучат от таких компаний, как Cisco, стремящихся воспрепятствовать продвижению зарубежным конкурентов. Но последние публикации журналистов показали, что у Facebook не было сделок с другими китайскими фирмами ( Lenovo или OPPO).

Учитывая всю истерию в отношении правомерности передачи информации китайским поставщикам, законодатели ждут объяснений. "Я с нетерпением жду пояснений Facebook по поводу того, как они будут гарантировать то, что информация о пользователях больше не попадет на китайские серверы", - заявил сенатор от Вирджинии Марк Уорнер.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что Facebook и Google ищут менеджеров по взаимодействию с российскими властями. Вакансии опубликованы на официальных сайтах компаний.

От соискателя требуется создание общих положений по общественной политике совместно с другими сотрудниками Facebook, а также представление интересов компании на встречах с чиновниками.

Вопрос касался именно передачи информации о пользователях сна российские сервера. Роскомнадзор с прошлого года грозит заблокировать Facebook, если владельцы соцсети не исполнят закон о хранении персональных данных. Но воз и ныне там.

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