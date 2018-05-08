Конгресс США вмешается в борьбу Роскомнадзора с Telegram

Весь последний месяц российский Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Telegram, попутно задевая интересы Google и Amazon, пишет западная пресса.

Недавно в законодательство внесли изменения, по сути легализовавшие деятельность ведомства, и Россия перешла к блокировке VPN. Теперь защитники конфиденциальности просят Конгресс вмешаться в ситуацию.

Миллионы россиян используют Telegram для отправки личных сообщений, а его основатель Павел Дуров имеет долгую историю столкновений с российским правительством по вопросам конфиденциальности.

В прямом столкновении с Роскомнадзором сервис смог удержаться и продолжить работу. В итоге интернет-провайдеры продолжили блокировать до 18 миллионов IP-адресов, пытаясь предотвратить использование Telegram методом доменного фронтинга.

Это вызвало непреднамеренные сбои в онлайн-играх, YouTube, Gmail, веб-версии Google Play, Google Drive и reCAPTCHA, а также в малом бизнесе. В Кремле заявили, что Telegram использовался террористами, что полностью отрицается Дуровым.

Активисты настаивают на том, что запрет направлен на подавление свободы слова и политического инакомыслия. На этой неделе активисты Digital Rights Group Access обратились к членам Конгресса с просьбой попытаться убедить Google и Amazon пересмотреть свою позицию по доменному фронтингу.

Как пишет Gizmodo, в понедельник группа написала Конгрессу письмо, объяснив, как доменное противостояние помогло активистам, журналистам и гражданам в странах, которые подвергают цензуре открытую сеть.

Ожидается, что подключение к вопросу политиков могло бы помочь открыть диалог между чиновниками и компаниями. Возможно, где-то существует компромисс между прямым запретом на доменный фронтинг и его необходимостью.