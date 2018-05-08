Белый дом: Дональд и Мелания спят раздельно. Скоро развод?

Администрация Белого дома выступила с осуждением сообщений СМИ о том, что первая леди Мелания Трамп и президент Трамп проводят вместе очень мало времени.

Фото: википедия

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, "когда вы думаете, что Washington Post не может ошибаться, она обязательно это делает".

"Первая леди живет здесь, в Белом доме. Мы видим ее регулярно", - отметила Сандерс. На вопрос журналиста по поводу информации о том, что Мелания Трамп спит в доме своих родителей в пригороде Вашингтона, Сандер ответила, что "это возмутительное и смешное утверждение."

По ее словам, такая дезинформация больше пристала бульварным сплетням и ей неместо на первых страницах Washington Post.

Издание WT отмечает, что последние сведения о Медании Трамп пришли на фоне эскалации освещения СМИ скандала, в котором замешаны Дональд Трамп и порноактриса, утверждающая, что у нее был роман с ним в 2006 году.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в 2017 году западные, прежде всего американские, СМИ потеряли первую леди Соединенных Штатов. Спустя две недели после инаугурации Дональд Трамп регулярно появляется на людях или в объективе теле- и фотокамер. Но рядом с ним бросается в глаза отсутствие его супруги Меланьи.

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