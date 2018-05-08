В США рассчитали последствия ядерного удара России

Американские эксперты продолжают строить теории на тему возможности обмена ядерными ударами между Россией и США.

Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно" предположил исход ударов России по США.

Как пишет National Interest, первая же атака Москвы уничтожит 131 американский город, что приведет к 70 миллионам жертв. Второй удар со стороны России при частичном уничтожении ее арсенала контратакой Вашингтона приведет к гибели 28 миллионов человек и разрушению 12 городов, отмечает Кроениг.

Эксперт приходит к выводу, что именно поэтому США необходимо сохранить ядерный арсенал. В случае если Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), потери США возрастут до 82 миллионов погибших при первой массивной ядерной атаке России.

Напомним, в 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

При этом срок действия самого договора истекает в 2021 году. Со своей стороны, Москва сократила свой ядерный арсенал более чем на 85%.

В американском научном журнале по атомной энергетике и оружию The Bulletin of Atomic Science ранее была опубликована статья, из которой следовало, что проведенная США модернизация ядерных сил позволяет Америке нанести мощнейший превентивный ядерный удар. В частности, эксперты издания Ханс Кристинсен и Мэттью Маккинзи предупредили, что это "подрывает стратегическую стабильность в мире".

А сегодня разведка США исследует способность государственных структур России и КНР пережить ядерный удар. Анализ проводится по требованию американского конгресса, "представители которого озабочены растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения в отношении намерений российского президента Владимира Путина".

Как сообщает Bloomberg, исследование Национальной разведки США и штаба Стратегического командования будет включать местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность. Анализ также оценит способность руководства к выживанию, военного командования и структур управления РФ и КНР, и способность этих стран продолжать выполнять государственные программы.

Напомним, ранее Запад обвинял Россию в репетиции ядерного удара по НАТО и в ответ заявлял о «моделировании быстрого и частично-ядерного удара по России».

После чего, по данным ряда СМИ и соцсетей, стратегическое командование США провело боевое прогнозирование операции Bear Spear ("Рогатка на медведя"). Хотя Россия напрямую и не называлась, но стало понятно - целью учений было "моделирование быстрого и частично-ядерного удара по России". В результате США не смогли нанести обезоруживающий, внезапный и безответный удар - поэтому Америка (как и Россия) оказались стерты с лица Земли.

Как сообщал CBS, стратегическое командование США "каждый день готовится к возможной ядерной войне с Россией и принимает исключительные меры ради того, чтобы люди "при кнопках" исполнили страшный приказ". Ранее Национальное управление архивов и документации США рассекретило список ядерных мишеней за № 275, датируемый 1959 годом - 800 страниц посеревшего от времени машинописного текста с пометкой «Совершенно секретно».

Планы разработаны Стратегическим авиационным командованием США в 1956 году - некоторые из указанных многочисленных мишеней этих Планов обозначены одним словом «население». Первым планом военного удара по СССР стала "штабная игра" "Немыслимое". Еще до окончания Второй мировой войны США начали планировать нанесение ядерных ударов по СССР, который должен был сжечь десятки городов с советскими людьми.

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