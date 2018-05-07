Франция встала на дыбы: Трамп унизил жертв теракта в Париже

Президент США Дональд Трамп взбудоражил общественное мнение Франции, высказав 4 мая на конференции Национальной стрелковой ассоциации США в Далласе предположение, что террористические атаки на Париж в ноябре 2015 года можно было остановить, будь у французов право на свободное владение оружием.



Дональд Трамп - 45-й президент США

В своей эмоциональной речи он изобразил преступников, методично расстреливающих в тот день жертв. "Бум! Иди сюда", — цитирует bbc.com слова Трампа, который, видимо, для усиления эффекта, еще и сымитировал рукой выстрел из воображаемого оружия.

Во Франции заявление американского президента без внимания не оставили. Министерство иностранных дел страны высказало "свое твердое несогласие" и призвало уважать память 130 жертв теракта.

Франсуа Олланд, бывший президентом Франции во время тех трагических событий, назвал слова Дональда Трампа "постыдными", а также предположил, что они отражают истинные взгляды президента США на Францию и ее ценности.

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не менее жестко охарактеризовал Трампа после его высказываний. "Непорядочный и некомпетентный. Что еще я могу сказать?" — написал Вальс в "Твиттере".

Кстати, президент США не пожалел критических замечаний и в сторону Великобритании, отметив, в ходе того же выступления в Далласе, высокий уровень поножовщины в Лондоне. Он сравнил одну из городских больниц английской столицы с "военной зоной".

Главный хирург Королевского лондонского госпиталя, профессор Карим Брохи парировал, что "нелепо" предполагать, будто один вид оружия может помочь бороться с другим.

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