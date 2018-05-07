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Источник Правда.Ру

WP: второй флот США готов топить российские подлодки

Мир

Заместитель директора центра изучения ВМС в Гудзоновском институте Брайан Макграт заявил об опасности атомных российских подлодок для США. 

WP: второй флот США готов топить российские подлодки. 386669.jpeg
mil.ru

Макграт заявил The Washington Post, что одной из главных задач Второго флота ВМС США будет противостояние атомным подводным лодкам России в Атлантическом океане.

Он пояснил, что российские подлодки могут помешать развертыванию сил НАТО в регионе для поддержки союзников.

Эксперт напомним, что субмарины "Ясень" оборудованы ракетами с ядерными боеголовками, способными поразить большинство городов на востоке США в пределах их радиуса действия.

До этого главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон объявил о воссоздании Второго флота ВМС, который был расформирован в 2011 году в ходе реорганизации, в связи с с усилением конкуренции держав.

Стоит добавить, что ранее Министерство обороны США обнародовало новую Национальную военную стратегию, в которой основной угрозой для страны назван не терроризм, а соперничество мировых держав.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что подводной лодке королевских ВМС помешали принять участие в ракетном обстреле Сирии российские субмарины.

Как пишет The Times, подводная лодка класса Astute была вынуждена в это время маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами. Таким образом, вместо удара по Сирии подводникам пришлось уходить от двух российских субмарин и двух фрегатов ВМФ России в Восточном Средиземноморье.

В итоге дизельные подводные лодки РФ в течение нескольких дней преследовали британскую ударную подлодку класса Astute в водах Средиземного моря, сев ей на хвост. Западные эксперты называют подводные лодки ВМС России "черными дырами" в связи с тем, что они движутся очень быстро и их сложно обнаружить.

В конечном итоге британской субмарине пришлось постоянно менять свое местоположение, поскольку за ней следовали вышедшие с российской базы в Тартусе подводные лодки, обозначаемые по классификации НАТО как Kilo class.

В российской прессе отмечаетс, что речь идет о дизель-электрических субмаринах проектов 877  "Палтус" и 636 "Варшавянка". При этом помощь британской подлодке оказывал американский противолодочный самолет P-8, отслеживавший движение судов Военно-морского флота России.

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Темы сша россия подлодка субмарина
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