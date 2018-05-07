WP: второй флот США готов топить российские подлодки

Заместитель директора центра изучения ВМС в Гудзоновском институте Брайан Макграт заявил об опасности атомных российских подлодок для США.

mil.ru

Макграт заявил The Washington Post, что одной из главных задач Второго флота ВМС США будет противостояние атомным подводным лодкам России в Атлантическом океане.

Он пояснил, что российские подлодки могут помешать развертыванию сил НАТО в регионе для поддержки союзников.

Эксперт напомним, что субмарины "Ясень" оборудованы ракетами с ядерными боеголовками, способными поразить большинство городов на востоке США в пределах их радиуса действия.

До этого главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон объявил о воссоздании Второго флота ВМС, который был расформирован в 2011 году в ходе реорганизации, в связи с с усилением конкуренции держав.

Стоит добавить, что ранее Министерство обороны США обнародовало новую Национальную военную стратегию, в которой основной угрозой для страны назван не терроризм, а соперничество мировых держав.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что подводной лодке королевских ВМС помешали принять участие в ракетном обстреле Сирии российские субмарины.

Как пишет The Times, подводная лодка класса Astute была вынуждена в это время маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами. Таким образом, вместо удара по Сирии подводникам пришлось уходить от двух российских субмарин и двух фрегатов ВМФ России в Восточном Средиземноморье.

В итоге дизельные подводные лодки РФ в течение нескольких дней преследовали британскую ударную подлодку класса Astute в водах Средиземного моря, сев ей на хвост. Западные эксперты называют подводные лодки ВМС России "черными дырами" в связи с тем, что они движутся очень быстро и их сложно обнаружить.

В конечном итоге британской субмарине пришлось постоянно менять свое местоположение, поскольку за ней следовали вышедшие с российской базы в Тартусе подводные лодки, обозначаемые по классификации НАТО как Kilo class.

В российской прессе отмечаетс, что речь идет о дизель-электрических субмаринах проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". При этом помощь британской подлодке оказывал американский противолодочный самолет P-8, отслеживавший движение судов Военно-морского флота России.

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