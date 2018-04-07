Решилась судьба экипажа российского судна "Норд"

В Мариуполе суд оштрафовал арестованное крымское рыболовецкое судно "Норд". Все члены экипажа оштрафованы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на территорию Украины и выезда из нее), сообщает РИА Новости.

Теперь они должны будут выплатить от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо их ждет административный арест.

"Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана", — говорит представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что отсутствие активных действий России на захват судна "Норд" в Азовском море вызывает недоумение.

Эксперт из Израиля Яков Кедми удивился пассивному поведению России в ответ на захват Украиной судна "Норд" под флагом РФ в Азовском море.

В эфире канала "Россия 1" он напомнил, как в таких случаях действуют США. Комментируя ситуацию с захватом украинскими пограничниками российского рыболовного судна "Норд", зарегистрированного в Крыму, Кедми предложил представить, как в подобной ситуации повели бы себя США.

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