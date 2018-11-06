Путин и Трамп пообщаются в Париже мельком или долго

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже.
Однако, отметил Дмитрий Песков, встреча, скорее всего, будет недолгой. Формат грядущего мероприятия во Франции не позволяет провести полноценные полноформатные переговоры, заявил пресс-секретарь российского президента. Встреча пройдет, что называется, "на ногах".
Отдельно Дмитрий Песков отметил, что короткая встреча ни в коем случае не обусловлена разногласиями между двумя государствами или какими-либо иными проблемами в дипломатических отношениях Москвы и Вашингтона. Насыщенные событиями празднования, приуроченные к 100-летий Первой мировой войны, подчеркнул Песков, не оставляют главам России и США времени на обстоятельные и долгие переговоры.
Отметим, что, несмотря на слова Дмитрий Пескова, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, вероятно, затянется. Слишком многое главам двух сверхдержав нужно обсудить. Да и все встречи, что характеризовались выражением "на ногах", все равно постоянно затягивались на несколько часов.
Напомним, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встречались летом текущего года в Хельсинки, столице Финляндии. Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, какие именно вопросы в ходе встречи поднимали главы двух государств.
Фото: kremlin. ru
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