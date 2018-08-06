Рассекречена съемка гибели боевого авианосца США

В социальной сети Twitter появилась фотография гибели американского авианосца America (CV-66). Он затонул 14 мая 2005 года после испытаний противокорабельного оружия, пишет "Звезда".
Испытания длились месяц. В течение этого времени America (CV-66) выдерживал десятки взрывов, имитирующие попадание торпед и крылатых ракет. Через четыре недели авианосец затонул.
Авианосец был введен в эксплуатацию 1 февраля 1964 года, введен в состав флота 23 августа 1965 года. Списан 9 августа 1996 года. Первый боевой поход совершил в 1965-1965 годах в Средиземное море. Принимал участие во Вьетнамской войне.
В результате ближневосточного кризиса в 1967 году был направлен к берегам Израиля. С начала 80-х осуществлял американское военное присутствие в Средиземном море во время Ливанского и Ливийского кризиса. Участвовал в операции «Каньон Эльдорадо». В 90-х осуществлял походы в Персидский залив.
14 июля контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис рассказал, что военно-морские силы Соединенных Штатов остались без новейшего ракетного эсминца-«невидимки» «Майкл Монсур», который должен был поступить на вооружение. Один из двигателей корабля вышел из строя в ходе последних испытаний.
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