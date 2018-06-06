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Как Россия ответит на унижения от шведского премьера

Мир

Верхом бестактности и цинизма назвало посольство России в Стокгольме заявление премьера Швеции Стефана Левена. Он сказал, что вероятна возможность попытки РФ повлиять на выборы в стране.

Как Россия ответит на унижения от шведского премьера. 387760.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Дипломаты подчеркнули, что подобные реплики особо возмущают в контексте постоянных "уколов" Стокгольма в адрес Москвы. На странице посольства в Facebook появилось сообщение, в котором шведских политиков критикую за желание воспользоваться любым манипулятивным трюком, лишь бы привлечь к себе внимание во время предвыборной гонки.

Также посольство подчеркнуло, что Левен не первый, кто пытается говорить с Россией в таком тоне и такой манере. Однако опыт его предшественников показал: результата не будет. Кроме того, посольство посоветовало Стокгольму задуматься над тем, что ему уже удалось сломать в отношении двух стран. В нынешнем кризисе диалога виновата лишь шведская сторона.

Напомним, что шведский премьер нарек Москву главной угрозой для предстоящих выборов. Он прокомментировал, что к такому выводу его подтолкнула американская и французская кампании. Стоит отметить, что Россия много раз отмечала, что все эти обвинения не имеют никаких реальных оснований.

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«Российская угроза» не дает покоя Швеции
Темы выборы москва швеция
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