Украинская писательница Лариса Ницой, которая известна крайней нетерпимостью к русскоговорящим украинцам, выступила на марше националистов в Киеве. Митинг начался с экономических требований, но перерос в возмущения по поводу русского языка, пишет "Страна.ua".
Так, Лариса Ницой заявила, что "олигархи засунули свои щупальца и в культуру". И добавила: если олигархи не могут ограничить русский язык и развивать национальные традиции, то не смогут и ограничить свои финансовые аппетиты.
Писательница еще заявила, что ошиблась в олигархах — она думала, что они будут "башлять" на культуру и на развитие украинского языка.
"Я думала, что придут наши, украинские олигархи, которые будут башлять на культуру, на возрождение традиций. И к нам будут приезжать иностранные туристы, чтобы посмотреть на все это. Но моя теория о патриотизме олигархов рассыпалась вдребезги", — посетовала Ницой.
Ранее сообщалось, что украинский писатель Юрий Винничук, который обвинил классиков русской литературы Александра Пушкина и Михаила Булгакова в плагиате, сам оказался плагиатором. Хотя уже сейчас можно сказать, что творчество Винничука и так едва ли будут воспоминать наши потомки.
Напомним, украинский мастер пера сообщил, что роман "Мастер и Маргарита" вторичен и скопирован у разных авторов, в том числе у Марка Твена и Густава Майринка, а произведения Пушкина являются "перепевами" с иностранной, в частности французской, поэзии.
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