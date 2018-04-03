Писательница-русофобка не нашла желающих "башлять" на украинскую культуру

Украинская писательница Лариса Ницой, которая известна крайней нетерпимостью к русскоговорящим украинцам, выступила на марше националистов в Киеве. Митинг начался с экономических требований, но перерос в возмущения по поводу русского языка, пишет "Страна.ua".

Фото: Facebook

Так, Лариса Ницой заявила, что "олигархи засунули свои щупальца и в культуру". И добавила: если олигархи не могут ограничить русский язык и развивать национальные традиции, то не смогут и ограничить свои финансовые аппетиты.

Писательница еще заявила, что ошиблась в олигархах — она думала, что они будут "башлять" на культуру и на развитие украинского языка.

"Я думала, что придут наши, украинские олигархи, которые будут башлять на культуру, на возрождение традиций. И к нам будут приезжать иностранные туристы, чтобы посмотреть на все это. Но моя теория о патриотизме олигархов рассыпалась вдребезги", — посетовала Ницой.

Ранее сообщалось, что украинский писатель Юрий Винничук, который обвинил классиков русской литературы Александра Пушкина и Михаила Булгакова в плагиате, сам оказался плагиатором. Хотя уже сейчас можно сказать, что творчество Винничука и так едва ли будут воспоминать наши потомки.

Напомним, украинский мастер пера сообщил, что роман "Мастер и Маргарита" вторичен и скопирован у разных авторов, в том числе у Марка Твена и Густава Майринка, а произведения Пушкина являются "перепевами" с иностранной, в частности французской, поэзии.

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