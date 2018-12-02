Мнение: Украина пытается втянуть Германию в войну

Бывший глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поделился своим мнением насчет сегодняшних отношений между Германией и Украиной.
Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу N-TV.
По мнению Зигмара Габриэля, Украина активно пытается втянуть Германию в войну. Бывший глава Министерства иностранных дел Германии заявил, что Берлину необходимо сделать все возможное, чтобы официальному Киеву не удалось добиться желаемого.
Также, по мнению Зигмара Габриэля, Российская Федерация своими действиями в регионе нарушает нормы международного права. Экс-глава МИД Германии считает, что на плечи немецкого канцлера Ангелы Меркель сегодня ложится большая ответственность. Зигмар Габриэль заявил, что ей необходимо сделать все возможное для того, чтобы усадить Москву и Киев за стол переговоров.
Напомним, что главой немецкого дипломатического ведомства Зигмар Габриэль пробыл чуть больше года — с января 2017 года по март 2018.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель считает, будто Украина может вступить в Евросоюз уже через 5-10 лет. В Киеве, что любопытно, словам Ангелы Меркель обрадовались, подчеркнув, что считают ее видным и авторитетным мировым политиком.
Фото: REX/Shutterstock
Читайте также:
На Украине бывшего канцлера Германии нарекли…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Так считает ряд средств массовой информации. Дмитрий Песков же, например, ограничился лишь заявлением о том, что Украина провоцирует усугубление конфликта.
Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине. Причем сделал это довольно необычным способом - через Twitter.
Она осуждает действия страны в 2008 году, но твердит об агрессии Российской Федерации.
Есть доказательства уже произведенных бактериологических атак США на Россию. Но это оружие — непредсказуемое. Вирусы и бактерии, мутируя, могут бумерангом поразить их создателей. Именно поэтому американцы стараются размещать центры заразы подальше от своих границ. Однако в эпоху глобализма это невозможно.