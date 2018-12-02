Мнение: Украина пытается втянуть Германию в войну

Бывший глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поделился своим мнением насчет сегодняшних отношений между Германией и Украиной.

Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу N-TV.

По мнению Зигмара Габриэля, Украина активно пытается втянуть Германию в войну. Бывший глава Министерства иностранных дел Германии заявил, что Берлину необходимо сделать все возможное, чтобы официальному Киеву не удалось добиться желаемого.

Также, по мнению Зигмара Габриэля, Российская Федерация своими действиями в регионе нарушает нормы международного права. Экс-глава МИД Германии считает, что на плечи немецкого канцлера Ангелы Меркель сегодня ложится большая ответственность. Зигмар Габриэль заявил, что ей необходимо сделать все возможное для того, чтобы усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Напомним, что главой немецкого дипломатического ведомства Зигмар Габриэль пробыл чуть больше года — с января 2017 года по март 2018.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель считает, будто Украина может вступить в Евросоюз уже через 5-10 лет. В Киеве, что любопытно, словам Ангелы Меркель обрадовались, подчеркнув, что считают ее видным и авторитетным мировым политиком.

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