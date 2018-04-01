Лондон опасается наплыва мафиози после Brexit

Лондон не исключает, что упрощенная регистрация приезжающих в страну привлечет на остров представителей оргпреступности. Поэтому после Brexit планируется изменить правила въезда в страну, сообщает РИА Новости.

Фото: REX

"В приоритете будет выдача (регистрации), а не отказ", — говорится в документе, ставшем достоянием британских СМИ.

В новой схеме регистрации станет необязательным предъявлять медстраховку и сведения о рабочем стаже и текущем трудоустройстве. МВД заверяет, что "все заявители должны будут пройти проверку на предмет криминального прошлого". Однако для участия в программе регистрации 3,5 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, аккредитовано лишь 200 полицейских.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за несколько месяцев, прошедших после начала переговоров по Brexit, Лондону и Брюсселю по ряду ключевых аспектов не удалось прийти даже к приблизительному пониманию того, каким может и должен стать их итог. Это касается прежде всего иммиграционных, торговых и финансовых аспектов.

Ситуация вызывает тревогу не только у рядовых граждан и бизнес-сообщества Великобритании и Евросоюза, которые неминуемо почувствуют на себе предстоящие перемены, но и у внешних игроков, не являющихся сторонами переговоров. В определенной степени Brexit затронет и интересы России.

Читайте также:

Вrexit: Великобритания выходит из Евросоюза

Brexit победил. Что дальше?

Чем Brexit опасен для России